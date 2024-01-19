Верховный суд Италии 18 января постановил, что фашистское приветствие, внимание к которому возросло из-за маршей в итальянских городах в начале месяца, является преступлением, но только при определенных обстоятельствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Высший итальянский суд рассматривал вопрос квалификации фашистского приветствия, или римского салюта – поднятие полностью разогнутой правой руки перед собой ладонью вниз – по делу восьми человек, осужденных за этот жест во время церемонии в Милане в 2016 году.

Итальянские судьи пришли к выводу, что римский салют и церемония переклички, когда участники демонстрации отвечают "присутствует", поднимая руки, являются правонарушениями. Они, говорится в решении, "напоминают жесты, характерные для распущенной фашистской партии" Бенито Муссолини.

В то же время суд добавил, что по антифашистскому закону 1952 года состава преступления нет, если жесты осуществляются во время ритуала почтения памяти и если нельзя доказать, что причастные к этому намерены возродить фашистскую партию.

Там также упомянули о другом законе 1993 года, который может применяться в таких случаях и предусматривает наказание за акты дискриминации или насилия на расовой почве – но решение должны принимать суды в каждом конкретном случае.

В деле в Милане Верховный суд Италии предоставил подсудимым право обжаловать свои приговоры, заявив, что суды должны решить, существовала ли "конкретная опасность реорганизации распущенной фашистской партии".

Внимание к фашистскому приветствию в Италии снова возросло после шествия 7 января, посвященного так называемым убийствам Акка Ларенциа – нападения в январе 1978 года представителей крайне левых организаций на подростков из молодежного крыла Итальянского социалистического движения.

Участники шествия пользовались римским салютом, вызвав критику итальянской оппозиции, правозащитников и антифашистских организаций. Прокуратура Рима начала расследование инцидента.