Новий уряд Польщі хоче скасувати реформу прокуратури попередників

Міністерство юстиції Польщі уряду Дональда Туска 19 січня опублікувало проєкт реформи прокуратури, яка передбачає розмежування посад генерального прокурора й голови Мін’юсту – як це було до приходу до влади "Права і справедливості" у 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У березні 2016 року "ПіС" відновив Національну прокуратуру Польщі замість окремої Генеральної прокуратури, а також поєднав посади мінстра юстиції та генерального прокурора (при цьому Національну прокуратуру очолював заступник генпрокурора).

Нинішнє Міністерство юстиції Польщі каже, що цей крок повністю позбавив прокуратуру незалежності від виконавчої та законодавчої гілок влади.

"Розмежування функцій міністра юстиції та Генерального прокурора є першим кроком до відновлення незалежності прокуратури. Це також дасть гарантії свободи від можливого політичного тиску, тиску з боку ЗМІ та громадської думки", – пояснює відомство.

Відповідно до пропозицій Мін’юсту Польщі, генерального прокурора призначатиме абсолютна більшість Сейму за згодою Сенату, термін його повноважень становитиме шість років без можливості поновлення.

Також законопроєкт встановлює вимоги до конкурсу на посаду генпрокурора, забороняє йому займатись іншою комерційною діяльністю, окрім викладання, і дає імунітет від кримінальної відповідальності (який може зняти Сейм).

Реформа прокуратури в Польщі відбувається на тлі конфлікту з очільником Нацпрокуратури Даріушем Барським, який був призначений ще за попереднього уряду "ПіС" і був звільнений головою Мін'юсту уряду Туска через незаконні підстави прийняття на роботу.

Барський заявив, що дії нового польського уряду є протиправними.