Відсторонений заступник генпрокурора Польщі заявив про "протиправні дії" уряду Туска

Даріуш Барський, якого напередодні позбавили повноважень заступника генерального прокурора Польщі та звільнили з посади голови Національної прокуратури, стверджує, що такі дії нового польського уряду є протиправними.

Його заяву наводить TVN24, повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю Міністерство юстиції Польщі заявило, що поновлення Барського на службі у 2022 році, яке схвалив попередній уряд, не мало законних підстав, а отже, прокурор не може виконувати свої повноваження.

Відповідно, голова Мін’юсту уряду Дональда Туска і за сумісництвом генпрокурор Адам Боднар розпорядився позбавити Барського повноважень свого заступника, а також посади голови Національної прокуратури.

Барський 13 січня заявив, що призначення прокурора Яцека Білевича виконувачем обов’язків голови Нацпрокуратури є "недійсним", і заявив про "протиправні дії Адама Боднара і Дональда Туска".

У Національній прокуратурі Польщі заявили, що звільнення Барського, згідно із законом, мало супроводжуватись підписом президента Анджея Дуди.

"Ми вживатимемо всі передбачені законодавством заходи для ефективної протидії спробі незаконного усунення прокурора та захоплення прокуратури в політичних цілях", – йдеться в повідомленні Нацпрокуратури.

Ситуація в прокуратурі Польщі є черговим кроком уряду Туска з позбавлення інституцій влпиву попередньої влади "Права і справедливості". Минулого місяця, приміром, він звільнив прихильне до "ПіС" керівництво державних медіа.

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