Новое правительство Польши хочет отменить реформу прокуратуры предшественников

Министерство юстиции Польши правительства Дональда Туска 19 января опубликовало проект реформы прокуратуры, которая предусматривает разграничение должностей генерального прокурора и главы Минюста – как это было до прихода к власти "Права и справедливости" в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В марте 2016 года "ПиС" восстановил Национальную прокуратуру Польши вместо отдельной Генеральной прокуратуры, а также соединил должности минстра юстиции и генерального прокурора (при этом Национальную прокуратуру возглавлял заместитель генпрокурора).

Нынешнее Министерство юстиции Польши говорит, что этот шаг полностью лишил прокуратуру независимости от исполнительной и законодательной ветвей власти.

"Разграничение функций министра юстиции и Генерального прокурора является первым шагом к восстановлению независимости прокуратуры. Это также даст гарантии свободы от возможного политического давления, давления со стороны СМИ и общественного мнения", – объясняет ведомство.

Согласно предложениям Минюста Польши, генерального прокурора будет назначать абсолютное большинство Сейма с согласия Сената, срок его полномочий составит шесть лет без возможности обновления.

Также законопроект устанавливает требования к конкурсу на должность генпрокурора, запрещает ему заниматься другой коммерческой деятельностью, кроме преподавания, и дает иммунитет от уголовной ответственности (который может снять Сейм).

Реформа прокуратуры в Польше происходит на фоне конфликта с главой Нацпрокуратуры Дариушем Барским, который был назначен еще при предыдущем правительстве "ПиС" и был уволен главой Минюста правительства Туска из-за незаконных оснований принятия на работу.

Барский заявил, что действия нового польского правительства являются противоправными.