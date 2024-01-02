Президентка Молдови відреагувала на нові масовані ракетні удари Росії

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.

Про це Санду написала 2 січня у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду.

Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу, підкреслила вона.

As 2024 begins, Russia’s brutal attacks on Ukrainian cities continue, causing death and destruction.



Moldova strongly condemns this aggression and stands firmly with Ukraine.



Unabated international support is crucial for Ukrainians to defend their sovereignty and people. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 2, 2024

Посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на нову масовану ракетну атаку РФ зранку у вівторок, 2 січня, заявила про "надзвичайну важливість" підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.

Через нову масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня Польща підняла у небо винищувачі F-16.