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Президентка Молдови відреагувала на нові масовані ракетні удари Росії

Вівторок, 2 січня 2024, 10:47

Президентка Молдови Мая Санду після серії нових ракетник атак Росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України.

Про це Санду написала 2 січня у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"На початку 2024 року жорстокі атаки Росії на українські міста продовжуються, спричиняючи смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України", – зазначила Санду. 

Безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу, підкреслила вона.

Посол США в Україні Бріджит Брінк у відповідь на нову масовану ракетну атаку РФ зранку у вівторок, 2 січня, заявила про "надзвичайну важливість" підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна.

Через нову масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня Польща підняла у небо винищувачі F-16.

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Молдова Війна з РФ