Польща підняла в небо F-16 через масовану атаку РФ по Україні

Через нову масовану ракетну атаку РФ по Україні Польща підняла у небо винищувачі F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників", – зазначили в командуванні.

Близько 5.45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Ласках, а близько 6.15 ранку – пара з бази в Кшесинах.

"Попереджаємо, що діяльність польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни", – йдеться в повідомленні.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах, за попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі.

Під час попередньої масованої атаки РФ по Україні 29 грудня повітряний простір Польщі порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.