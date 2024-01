Президент Молдовы отреагировала на новые массированные ракетные удары России

Президент Молдовы Майя Санду после серии новых ракетных атак России на украинские города подчеркнула решающую роль непрерывной международной поддержки Украины.

Об этом Санду написала 2 января в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"В начале 2024 года жестокие атаки России на украинские города продолжаются, вызывая смерть и разрушения. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины", – отметила Санду.

As 2024 begins, Russia’s brutal attacks on Ukrainian cities continue, causing death and destruction.



Moldova strongly condemns this aggression and stands firmly with Ukraine.



Unabated international support is crucial for Ukrainians to defend their sovereignty and people.