Десятки тысяч людей вышли в Германии на протесты против ультраправых

Десятки тысяч людей собрались в пятницу в немецком Гамбурге на демонстрацию против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Событие во втором по величине городе Германии оказалось крупнейшим в череде протестов, участившихся за последнюю неделю из-за обсуждения крайне правыми депортации миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство.

AP

AP

Городская полиция сообщила, что днем на набережной у озера собралось около 50 тысяч человек, в то же время организаторы называют цифру в 80 тысяч и утверждают, что из-за большого количества людей не все смогли попасть на акцию, информирует DPA.

По словам организаторов, митинг завершился досрочно, поскольку из-за большого количества демонстрантов возникли проблемы с безопасностью.

"Послание для "АдН" и их правых сетей: Мы – большинство, и мы сильны, потому что мы объединены, и мы полны решимости не позволить уничтожить нашу страну и нашу демократию во второй раз после 1945 года", – обратился к толпе мэр Гамбурга Петер Ченчер.

Ранее сообщалось, что разоблачения о встрече политиков "АдГ" с правыми экстремистами уже несколько дней выводят десятки тысяч людей на улицы, но это не мешает партии оставаться второй по популярности политсилой.

Несмотря на резонанс, который вызвало расследование портала Correctiv, согласно которому представители "АдН" обсуждали с правыми экстремистами депортацию потомков мигрантов, электорат партии остается стабильным.

Напомним, после расследования Correctiv во многих городах Германии прошли акции против правого экстремизма, а на демонстрации в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.