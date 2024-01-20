США повідомили, що знищили три протикорабельні ракети хуситів

Сполучені Штати заявили, що завдали ударів по трьох протикорабельних ракетах підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів, що були націлені в південну частину Червоного моря та були готові до запуску.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування армії США.

У заяві йдеться, що американські сили завдали удару та знищили ракети в межах самооборони, адже ці дії зроблять міжнародні води безпечними для кораблів ВМС США та торгових суден.

Згідно з повідомленням, сили Центрального командування США завдали ударів 19 січня приблизно о 17:45 за київським часом.

"Американські війська виявили ракети в контрольованих хуситами районах Ємену та визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", – йдеться в заяві.

Напередодні повідомляли, що бойовики-хусити 18 січня близько 20:00 за київським часом запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що належить Сполученим Штатам.

Раніше США повідомили про новий удар проти підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.

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