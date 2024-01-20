США сообщили, что уничтожили три противокорабельные ракеты хуситов

Соединенные Штаты заявили, что нанесли удары по трем противокорабельным ракетам поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов, которые были нацелены в южную часть Красного моря и были готовы к запуску.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Центральное командование армии США.

В заявлении говорится, что американские силы нанесли удар и уничтожили ракеты в рамках самообороны, ведь эти действия сделают международные воды безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов.

Согласно сообщению, силы Центрального командования США нанесли удары 19 января примерно в 17:45 по киевскому времени.

"Американские войска обнаружили ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе", – говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что боевики-хуситы 18 января около 20:00 по киевскому времени запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger, принадлежащему Соединенным Штатам.

Ранее США сообщили о новом ударе против поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов на территории Йемена из-за угрозы, которую они создают для судоходства.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.

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