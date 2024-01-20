Фінляндія планує новий закон про захист критичної інфраструктури

Фінляндія планує посилити захист від атак на об'єкти критичної інфраструктури та підвищити стійкість суспільства за допомогою нового законодавства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністерство внутрішніх справ (МВС) країни.

Законопроєкт спрямований на такі ключові сфери, як енергетика, транспорт, банківська справа та питна вода, а також на захист даних критичної інфраструктури за допомогою допусків до неї.

МВС розповсюдило проєкт пропозиції щодо нового законодавства, яке б імплементувало в національне законодавство директиву Євросоюзу щодо ідентифікації та нагляду за критично важливими суб'єктами.

Директива спрямована на управління змінами в безпековому середовищі та підготовку до гібридних загроз, йдеться в повідомленні відомства.

Уряд планує подати законопроєкт до парламенту цієї весни, щоб закон набув чинності в жовтні.

Раніше фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що станом на зараз безпосередньої загрози з боку Росії для Фінляндії не існує.

Перед цим берегова охорона Фінської затоки оголосила, що розслідує діяльність кількох злочинних угруповань, підозрюваних в організації нелегальної міграції з обтяжувальними обставинами.

Водночас міністри закордонних справ та оборони Данії, Швеції та Фінляндії заявили, що підписання їхніми країнами угод про оборонну співпрацю зі США стало наслідком кризи безпеки в регіоні, спровокованою повномасштабним вторгненням РФ в Україну.