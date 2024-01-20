Финляндия планирует новый закон о защите критической инфраструктуры

Финляндия планирует усилить защиту от атак на объекты критической инфраструктуры и повысить устойчивость общества с помощью нового законодательства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД) страны.

Законопроект направлен на такие ключевые сферы, как энергетика, транспорт, банковское дело и питьевая вода, а также на защиту данных критической инфраструктуры с помощью допусков к ней.

МВД распространило проект предложения по новому законодательству, которое бы имплементировало в национальное законодательство директиву Евросоюза по идентификации и надзору за критически важными субъектами.

Директива направлена на управление изменениями в среде безопасности и подготовку к гибридным угрозам, говорится в сообщении ведомства.

Правительство планирует подать законопроект в парламент этой весной, чтобы закон вступил в силу в октябре.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что по состоянию на сейчас непосредственной угрозы со стороны России для Финляндии не существует.

Перед этим береговая охрана Финского залива объявила, что расследует деятельность нескольких преступных группировок, подозреваемых в организации нелегальной миграции с отягчающими обстоятельствами.

В то же время министры иностранных дел и обороны Дании, Швеции и Финляндии заявили, что подписание их странами соглашений об оборонном сотрудничестве с США стало следствием кризиса безопасности в регионе, спровоцированного полномасштабным вторжением РФ в Украину.