Прем’єр Фінляндії: Зараз військової загрози з боку РФ немає, можна спати спокійно

Фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо під час візиту до Стокгольма 19 січня заявив, що станом на зараз безпосередньої загрози з боку Росії для Фінляндії не існує.

Його слова наводить Iltalehti, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу на пресконференції Орпо побіжно згадав нещодавню заяву командувача Силами оборони Швеції Мікаеля Бюдена про те, що напад Росії на Швецію є можливим.

"Ніякої безпосередньої загрози для Фінляндії з боку Росії немає. Ми можемо спати спокійно вночі", – заявив він.

На питання, чи потрібно фінам "морально готуватися до війни", прем’єр Фінляндії відповів "ні".

"Для Фінляндії ситуація стабільна. Фінляндія, так би мовити, завжди була готова до загроз з боку Радянського Союзу або, як зараз, з боку Росії. Ми завжди були готові до цього, і це ніби частина нашого суспільства", – пояснив він.

Орпо додав, що членство Фінляндії в НАТО стане "потужним гальмом" для російської агресії на кордоні.

"Фіни не повинні нічого гостро боятися. Але в той самий час ми повинні сказати і визнати, що Росія змінилася: вона діє більш агресивно – напала на іншу країну на її кордоні, воює там, не піклуючись про жертви. Ні на іншій стороні, ні на своїй власній. Тому Фінляндія, звичайно, повинна визнати цей реалізм. Але не потрібно через це зараз втрачати сон", – підсумував фінський прем’єр.

Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за декілька років.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас цього тижня заявила, що в Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу.