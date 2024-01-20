Білий дім: КНДР треба годувати свій народ, а не розширювати військові можливості

У Білому домі заявили, що США стурбовані зближенням РФ і Північної Кореї, яка допомагає Кремлю у його агресивній війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Його заява пролунала на тлі зустрічі президента РФ Владіміра Путіна і міністерки закордонних справ КНДР у Кремлі.

Кірбі зазначив, що зближення РФ з КНДР викликає занепокоєння.

"Це непокоїть народ України, наші інтереси там, а також інтереси всього Корейського півострова", – сказав він.

Кірбі також додав, що необхідно серйозно ставитися до погроз північнокорейського лідера Кім Чен Ина щодо застосування ядерної зброї.

Водночас представник Білого дому підкреслив: "Кім Чен Ин повинен більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на тому, щоб отримувати сучасні військові можливості".

Нещодавно Північна Корея заявила про проведені випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

У Білому домі вважають, що характер загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.