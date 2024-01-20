Белый дом: КНДР надо кормить свой народ, а не расширять военные возможности

В Белом доме заявили, что США обеспокоены сближением РФ и Северной Кореи, которая помогает Кремлю в его агрессивной войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Его заявление прозвучало на фоне встречи президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел КНДР в Кремле.

Кирби отметил, что сближение РФ с КНДР вызывает беспокойство.

"Это беспокоит народ Украины, наши интересы там, а также интересы всего Корейского полуострова", – сказал он.

Кирби также добавил, что необходимо серьезно относиться к угрозам северокорейского лидера Ким Чен Ына по применению ядерного оружия.

В то же время представитель Белого дома подчеркнул: "Ким Чен Ын должен больше сосредоточиться на том, чтобы накормить свой народ, а не на том, чтобы получать современные военные возможности".

Недавно Северная Корея заявила о проведенных испытаниях подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

В Белом доме считают, что характер угрозы со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.