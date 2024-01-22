Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що допомога Україні з боку Сполучених Штатів є єдиною надією Києва на перемогу у війні з РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Україна дійсно потребує цієї підтримки (від США), адже вони надають найбільшу допомогу Києву. Ця допомога – це також єдина надія для України перемогти у війні. Тому що без цієї допомоги, я боюсь, Росію не здолати", – зазначив Дуда.

За його словами, якщо РФ виграє цю війну, вона атакуватиме іншу країну, а це означає ризик більшої війни в Європі.

"Тому тільки США можуть допомогти уникнути спалаху більшої війни в Європі, надаючи підтримку Україні", – вказав Дуда.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України. У Сенаті очікують розгляду угоди щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.