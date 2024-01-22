Президент Польши Анджей Дуда заявил, что помощь Украине со стороны Соединенных Штатов – единственная надежда Киева на победу в войне с РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Украина действительно нуждается в этой поддержке (от США), ведь они оказывают наибольшую помощь Киеву. Эта помощь – это также единственная надежда для Украины победить в войне. Потому что без этой помощи, я боюсь, Россию не одолеть", – отметил Дуда.

По его словам, если РФ выиграет эту войну, она будет атаковать другую страну, а это означает риск большей войны в Европе.

"Поэтому только США могут помочь избежать вспышки большей войны в Европе, оказывая поддержку Украине", – указал Дуда.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины. В Сенате ожидают рассмотрения соглашения по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.