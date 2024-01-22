Шмигаль і Туск обговорили створення чотирьох нових КПП на кордоні України та Польщі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що обговорив зі своїм польським колегою Дональдом Туском створення чотирьох нових пунктів пропуску на спільному кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі з Туском під час його візиту до Києва.

"Ми обговорили і хочемо запровадити спільний прикордонний та митний контроль, обмін митними базами даних, а також продовжити модернізацію наших пунктів пропуску. Ми обговорили питання створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до 14 наявних КПП", – зазначив Шмигаль.

За його словами, він запропонував Туску розглянути можливість участі польської сторони в будівництві автобану "Краковець-Львів-Броди-Рівне".

"Він має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі, що є частиною пан'європейського коридору Е40. Ми запрошуємо польський бізнес долучитись до будівництва на умовах концесії, що може стати однією з історій нашого спільного успіху", — додав Шмигаль.

Водночас прем'єр-міністр України наголосив на важливості взаємовигідної співпраці з Польщею, зокрема в питанні безперешкодного руху товарів через спільний кордон.

Раніше повідомляли, що Київ очікує на чергове продовження регламенту ЄС про призупинення дії всіх митних зборів, квот і заходів торговельного захисту щодо українського експорту та готовий до детальної дискусії з країнами Євросоюзу щодо торговельних потоків.

Перед цим ЗМІ повідомили, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.

У Єврокомісії наприкінці листопада заявили, що не бачать значних негативних наслідків для європейських ринків від українського агроімпорту.