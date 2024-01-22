Шмыгаль и Туск обсудили создание четырех новых КПП на границе Украины и Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил со своим польским коллегой Дональдом Туском создание четырех новых пунктов пропуска на общей границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с Туском во время его визита в Киев.

"Мы обсудили и хотим ввести совместный пограничный и таможенный контроль, обмен таможенными базами данных, а также продолжить модернизацию наших пунктов пропуска. Мы обсудили вопрос создания еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к 14 имеющимся КПП", – отметил Шмыгаль.

По его словам, он предложил Туску рассмотреть возможность участия польской стороны в строительстве автобана "Краковец-Львов-Броды-Ровно".

"Он должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали, являющейся частью панъевропейского коридора Е40. Мы приглашаем польский бизнес присоединиться к строительству на условиях концессии, что может стать одной из историй нашего общего успеха", – добавил Шмыгаль.

В то же время премьер-министр Украины отметил важность взаимовыгодного сотрудничества с Польшей, в частности в вопросе беспрепятственного движения товаров через общую границу.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает очередного продления регламента ЕС о приостановлении действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта и готов к детальной дискуссии со странами Евросоюза относительно торговых потоков.

Ранее СМИ сообщили, что Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины.

В Еврокомиссии в конце ноября заявили, что не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.