ЄС може урізати фіндопомогу Словаччині в разі відкату у верховенстві права

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова попередила, що Словаччина може опинитись під фінансовими санкціями в разі ухвалення реформ, що підважують верховенство права.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю AFP.

За словами Юрової, згідно з законодавством ЄС, "держава, яка не гарантує захист від корупції, не може отримувати фінансування". Вона закликала словацький уряд Роберта Фіцо провести широкі консультації щодо реформ.

"Прокурори повинні бути незалежними від політики, тому що вони можуть мати справу зі справами, що стосуються топ-політиків", – сказала віцеголова Єврокомісії, додавши, що система прокуратури "повинна бути абсолютно аполітичною".

"Проблеми виникають, коли переможець на виборах намагається мати якомога більший вплив на питання, на які не повинна впливати державна політика, відповідно до принципу верховенства права", – вважає вона.

У грудні уряд словацького прем'єра Роберта Фіцо розпочав процедуру перегляду Кримінального кодексу країни, пом'якшивши покарання за тяжкі злочини та розпустивши Спеціальну прокуратуру, яка займається корупційними справами та тяжкими злочинами.

Європейська комісія раніше надіслала лист міністру юстиції Словаччини, в якому застерегла словацький уряд від планів ліквідувати Спеціальну прокуратуру, Європарламент закликав Єврокомісію ретельніше вивчити зміни у законодавстві Словаччини і вжити заходів "для захисту верховенства права і незалежності судової влади".

Словацька опозиція тим часом влаштовує протести проти запропонованих урядом Фіцо змін.