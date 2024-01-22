ЕС может урезать финпомощь Словакии в случае отката в верховенстве права

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова предупредила, что Словакия может оказаться под финансовыми санкциями в случае принятия реформ, которые подрывают верховенство права.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью AFP.

По словам Юровой, согласно законодательству ЕС, "государство, которое не гарантирует защиту от коррупции, не может получать финансирование". Она призвала словацкое правительство Роберта Фицо провести широкие консультации по реформам.

"Прокуроры должны быть независимыми от политики, потому что они могут иметь дело с делами, касающимися топ-политиков", – сказала вице-председатель Еврокомиссии, добавив, что система прокуратуры "должна быть абсолютно аполитичной".

"Проблемы возникают, когда победитель на выборах пытается иметь как можно большее влияние на вопросы, на которые не должна влиять государственная политика, в соответствии с принципом верховенства права", – считает она.

В декабре правительство словацкого премьера Роберта Фицо начало процедуру пересмотра Уголовного кодекса страны, смягчив наказание за тяжкие преступления и распустив Специальную прокуратуру, которая занимается коррупционными делами и тяжкими преступлениями.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру. А Европарламент призвал Еврокомиссию тщательнее изучить изменения в законодательстве Словакии и принять меры "для защиты верховенства права и независимости судебной власти".

Словацкая оппозиция тем временем устраивает протесты против предложенных правительством Фицо изменений.