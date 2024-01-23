Протестуючі фермери у Франції кажуть про таран їхньої блокади на трасі, одна людина загинула

Французькі фермери, які почали акції блокування доріг по всій країні, заявили про смертельний інцидент з "тараном" в одному з місць протесту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Випадок стався на місці блокади на трасі RN20, на крайньому півдні країни. Автомобіль нібито протаранив блоки соломи, якими протестувальники перекрили дорогу. Керівник місцевої асоціації фермерів заявив, що одна людина з-поміж протестувальників загинула і двоє отримали серйозні травми.

Згодом головний координатор протестів, очільник найбільшої асоціації Арно Руссо заявив, що загинула жінка-протестувальниця, а постраждалі – її чоловік і донька, яких госпіталізували.

Ще з вечора 22 січня фермери почали перекривати дороги у багатьох місцях по всій території країни, використовуючи свою техніку та блоки з соломи. Акції є додатковим тиском на владу на тлі переговорів, що почалися з понеділка.

Так, трасу A7 у департаменті Дром на південному сході перекрили у двох напрямках близько 20 тракторів.

Des #agriculteurs bloquent l'autoroute A7 dans les deux sens de circulation depuis 4h du matin dans la Drôme. #AgriculteursEnColere pic.twitter.com/kD8ZUUZQSM — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 23, 2024

В районі вокзалу міста Ажан неподалік від Тулузи ще звечора зв'язками соломи заблокували колії, також блокують дорогу A62.

Colère des #agriculteurs dans le Sud-Ouest de la #France.



Des agriculteurs déversent des ballots de paille sur les voies ferrées pour bloquer la circulation des trains en gare d’#Agen. pic.twitter.com/cBOWgkDmlf — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 22, 2024

У другій половині дня готують блокаду траси А16, що прямує від Парижа на північ.

Аграрії хочуть, серед іншого, спрощення обов’язкових бюрократичних процедур та м’якшого тиску норм, які впроваджуються для зменшення викидів парникових газів і захисту довкілля.

Нагадаємо, перед цим пройшли масштабні протести німецьких фермерів, а також румунських перевізників та аграріїв.

Польські фермери цього тижня готуються протестувати з пакетом вимог щодо сільгоспімпорту з України.