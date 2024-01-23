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Протестующие фермеры во Франции говорят о таране их блокады на трассе, один человек погиб

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Вторник, 23 января 2024, 10:14

Французские фермеры, которые начали акции блокирования дорог по всей стране, заявили о смертельном инциденте с "тараном" в одном из мест протеста.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Случай произошел на месте блокады на трассе RN20, на крайнем юге страны. Автомобиль якобы протаранил блоки соломы, которыми протестующие перекрыли дорогу. Руководитель местной ассоциации фермеров заявил, что один человек из числа протестующих погиб и двое получили серьезные травмы.

Впоследствии главный координатор протестов, глава крупнейшей ассоциации Арно Руссо заявил, что погибла женщина-протестующая, а пострадавшие – ее муж и дочь, которых госпитализировали.

Еще с вечера 22 января фермеры начали перекрывать дороги во многих местах по всей территории страны, используя свою технику и блоки из соломы. Акции являются дополнительным способом давлением на власть на фоне начавшихся с понедельника переговоров.

Так, трассу A7 в департаменте Дром на юго-востоке перекрыли в двух направлениях около 20 тракторов.

В районе вокзала города Ажан неподалеку от Тулузы еще с вечера связками соломы заблокировали дороги, также блокируют трассу A62.

Во второй половине дня готовят блокаду трассы А16, направляющейся от Парижа на север.

Аграрии хотят, среди прочего, упрощения обязательных бюрократических процедур и более мягкого давления норм, которые внедряются для уменьшения выбросов парниковых газов и защиты окружающей среды.

Напомним, перед этим прошли масштабные протесты немецких фермеров, а также румынских перевозчиков и аграриев.

Польские фермеры на этой неделе готовятся протестовать с пакетом требований по сельхозимпорту из Украины.

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Франция