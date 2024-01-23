Фінляндія пропонує послабити охоронний статус трьох диких хижаків

Фінляндія підтримує пропозицію Єврокомісії про послаблення захисту популяції вовків та пропонує те ж саме щодо ведмедів та рисей.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На зустрічі профільних європейських міністрів Фінляндія просуватиме оновлення до європейського законодавства щодо великих хижаків.

"Ми вважаємо, що важливо переоцінити рівень захисту не лише вовка, а й інших великих хижаків, зокрема ведмедів та рисей", – зазначила міністерка сільського господарства і лісівництва Фінляндії Сарі Ессая перед зустріччю.

Пропозицію Фінляндії готові підтримати також Швеція, Латвія, Австрія, Чехія, Словаччина, Румунія, Італія та Греція.

Наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала послабити охороні заходи щодо популяції вовка і вважати його просто "захищеним видом", тоді як зараз він "під суворим захистом".

"Суворий захист" передбачає заборону втручатися у життя, ловити чи полювати на звірів, відстріл дозволений лише у дозвільному порядку.

Міністерка пояснила, що у Фінляндії за роки членства у ЄС чисельність популяції рисей зросла майже утричі, а популяція вовків подвоїлася.

На її думку, на цьому етапі вже доречно дозволити полювання на цих хижаків, а подальше зростання популяції стане великою проблемою для фермерів та загалом мешканців сільської місцевості.

Мисливські та фермерські асоціації перед пропозицією ЄК закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин, стверджуючи, що фермери перебувають "під величезним тиском" та прагнуть захистити свою худобу.