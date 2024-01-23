Финляндия предлагает ослабить охранный статус трех диких хищников

Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии об ослаблении защиты популяции волков и предлагает то же самое в отношении медведей и рысей.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

На встрече профильных европейских министров Финляндия будет продвигать обновления в европейское законодательство в отношении крупных хищников.

"Мы считаем, что важно переоценить уровень защиты не только волка, но и других крупных хищников, в частности медведей и рысей", – отметила министр сельского хозяйства и лесоводства Финляндии Сари Эссая перед встречей.

Предложение Финляндии готовы поддержать также Швеция, Латвия, Австрия, Чехия, Словакия, Румыния, Италия и Греция.

В конце прошлого года Еврокомиссия предложила ослабить охранные меры в отношении популяции волка и считать его просто "защищенным видом", тогда как сейчас он "под строгой защитой".

"Строгая защита" предусматривает запрет вмешиваться в жизнь, ловить или охотиться на зверей, отстрел разрешен только в разрешительном порядке.

Министр объяснила, что в Финляндии за годы членства в ЕС численность популяции рысей выросла почти втрое, а популяция волков удвоилась.

По ее мнению, на этом этапе уже уместно разрешить охоту на этих хищников, а дальнейший рост популяции станет большой проблемой для фермеров и вообще жителей сельской местности.

Охотничьи и фермерские ассоциации перед предложением ЕК призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.