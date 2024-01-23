У Литві погодили закупівлю німецьких танків Leopard

Державна рада з оборони Литви у вівторок погодилася придбати німецькі танки Leopard 2 для запланованої нової армійської дивізії.

Про це повідомив після засідання радник президента Кястутіс Будріс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Найбільш ефективною танковою платформою, яка відповідає повному спектру критеріїв, встановлених Литвою, є німецький танк Leopard 2", – сказав Будріс.

Він повідомив, що рада також погодила, що на додаток до дивізії буде створено артилерійський полк дивізійного рівня, а зенітно-ракетні та інженерні батальйони стануть полками.

"У військово-морських силах створюється служба морської та берегової оборони. Також передбачається створення Управління кіберзахисту та інші зміни", – додав Будріс.

Нагадаємо, минулого літа глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зазнав критики з боку президента та інших офіційних осіб після того, як він розкрив плани країни щодо придбання німецьких танків Leopard.

Президент Науседа стверджував, що ця інформація була позначена як "для службового користування". Анушаускас заперечив це, кажучи, що Литва й раніше заявляла, що придбає ці танки.

Раніше повідомляли, що Литва планує придбати танки на 2 млрд євро – це стане найбільшою оборонною закупівлею країни.