В Литве согласовали закупку немецких танков Leopard

Государственный совет по обороне Литвы во вторник согласился приобрести немецкие танки Leopard 2 для запланированной новой армейской дивизии.

Об этом сообщил после заседания советник президента Кястутис Будрис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Наиболее эффективной танковой платформой, которая соответствует полному спектру критериев, установленных Литвой, является немецкий танк Leopard 2", – сказал Будрис.

Он сообщил, что совет также согласовал, что в дополнение к дивизии будет создан артиллерийский полк дивизионного уровня, а зенитно-ракетные и инженерные батальоны станут полками.

"В военно-морских силах создается служба морской и береговой обороны. Также предусматривается создание Управления киберзащиты и другие изменения", – добавил Будрис.

Напомним, прошлым летом главу Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса подвергли критике со стороны президента и других официальных лиц после того, как он раскрыл планы страны по приобретению немецких танков Leopard.

Президент Науседа утверждал, что эта информация была обозначена как "для служебного пользования". Анушаускас опроверг это, говоря, что Литва и раньше заявляла, что приобретет эти танки.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.