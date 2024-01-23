На сході Німеччини політсила "подруги Путіна" поглинає рейтинг партій уряду

Підтримка нової партії BSW ліворадикальної Сари Вагенкнехт, відомої проросійською риторикою, досягнула двозначних результатів на сході Німеччини, а в деяких випадках вона випереджає три партії урядової коаліції.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать опитування Insa, на які посилається Merkur.

Згідно з дослідженням, ультраправа партія "АдН" залишається найсильнішою партією в землі Тюрингія з 31% голосів, за нею йде ХДС з 20%, тоді як третьою найпопулярнішою партією стала BSW з 17%.

Водночас усі три партії урядової коаліції знаходяться в однозначному діапазоні: 6% у СДПН, 5% – "Зелених" та 3% у "Вільних демократів".

Схожі результати опитування Insa і в Бранденбурзі. Тут також лідирує "Адн" з 28%, за нею йдуть ХДС із 18% та СДПН з 17%. Після них найбільшу підтримку має BSW Вагенкнехт – 13%. Натомість "Зелені" отримали 8%.

Опитування Forsa у Саксонії показують, що "АдН" має 34%, трохи випереджаючи ХДС з 30%. Третьою найсильнішою партією в опитуванні стали "Зелені" з 8%, за якими йдуть СДПН з 7%. "Ліві" підтримують 6% респондентів, BSW Вагенкнехт – 4%.

Поточні передвиборчі опитування свідчать про те, що формування уряду буде складним завданням у всіх трьох східнонімецьких землях. Вибори в Тюрінгії та Саксонії відбудуться 1 вересня, а 22 вересня – у Бранденбурзі.

Повідомляли, що німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") втратила позиції у двох нових опитуваннях громадської думки на тлі нещодавніх загальнонаціональних демонстрацій проти політсили.

Раніше соціал-демократична партія канцлера Німеччини Олафа Шольца опустилася в рейтингах до нового мінімуму.

Нагадаємо, що BSW у своїй передвиборчій програмі виступила з антиукраїнськими та антиєвропейськими ініціативами.