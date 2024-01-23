На востоке Германии политсила "подруги Путина" поглощает рейтинг партий правительства

Поддержка новой партии BSW леворадикальной Сары Вагенкнехт, известной пророссийской риторикой, достигла двузначных результатов на востоке Германии, а в некоторых случаях она опережает три партии правительственной коалиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют опросы Insa, на которые ссылается Merkur.

Согласно исследованию, ультраправая партия "АдН" остается самой сильной партией в земле Тюрингия с 31% голосов, за ней следует ХДС с 20%, тогда как третьей самой популярной партией стала BSW с 17%.

В то же время все три партии правительственной коалиции находятся в однозначном диапазоне: 6% у СДПГ, 5% – "Зеленых" и 3% у "Свободных демократов".

Похожие результаты опроса Insa и в Бранденбурге. Здесь также лидирует "Адн" с 28%, за ней следуют ХДС с 18% и СДПГ с 17%. После них наибольшую поддержку имеет BSW Вагенкнехт – 13%. Зато "Зеленые" получили 8%.

Опросы Forsa в Саксонии показывают, что "АдГ" имеет 34%, немного опережая ХДС с 30%. Третьей сильнейшей партией в опросе стали "Зеленые" с 8%, за которыми следуют СДПГ с 7%. "Левые" поддерживают 6% респондентов, BSW Вагенкнехт – 4%.

Текущие предвыборные опросы свидетельствуют о том, что формирование правительства будет сложной задачей во всех трех восточногерманских землях. Выборы в Тюрингии и Саксонии состоятся 1 сентября, а 22 сентября – в Бранденбурге.

Сообщалось, что немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") потеряла позиции в двух новых опросах общественного мнения на фоне недавних общенациональных демонстраций против политсилы.

Ранее социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца опустилась в рейтингах до нового минимума.

Напомним, что BSW в своей предвыборной программе выступила с антиукраинскими и антиевропейскими инициативами.