Партія німецької "подруги Путіна" в програмі назвала війну в Україні конфліктом між НАТО і РФ

Політична сила ексчленкині Лівої партії Німеччини Сари Вагенкнехт, відомої проросійською риторикою, "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) у своїй передвиборчій програмі виступила з антиукраїнськими та антиєвропейськими ініціативами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Війна в Україні – це кривава проксі-війна між НАТО та Росією. Війну, можливо, розпочала РФ у військовому плані, але Захід міг запобігти їй та давно закінчити", – йдеться в документі.

Для припинення вогню та для мирних переговорів, вважає BSW, слід запропонувати Росії негайне припинення всього експорту озброєнь в Україну.

У документі також міститься фундаментальна критика Євросоюзу в його нинішньому вигляді, який "є згубним для європейської ідеї", та заклик до його демонтажу.

У проєкті програми BSW також зазначено, що не можна допустити подальшого зростання бюджету ЄС та що Євросоюз не повинен отримувати жодних власних доходів.

Крім того, в партії вважають, що наразі до ЄС не повинні приєднуватися нові члени, навіть Україна. Партія заявляє, що потрібен мораторій на розширення Євросоюзу.

Проєкт програми політичної сили також закликає до більшої незалежності від США.

"Європа повинна стати незалежним гравцем на світовій арені замість того, щоб бути пішаком у конфлікті між великими державами та васалом США", – йдеться в документі.

Колишня членкиня Лівої партії Німеччини Сара Вагенкнехт, відома проросійською риторикою, в понеділок, 8 січня, разом із соратниками оголосила про створення власного політичного проєкту – "Альянсу Сари Вагенкнехт".

Наразі програма партії Вагенкнехт ґрунтується на маніфесті однойменної асоціації, а детальний порядок денний хочуть розробити за участю членів партії та експертів до наступних парламентських виборів у Німеччині у 2025 році.

Водночас "Альянс Сари Вагенкнехт" уже планує взяти участь у виборах до Європейського парламенту в червні та у земельних виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі у жовтні цього року.

Раніше Вагенкнехт заперечила, що має симпатії до Кремля і що її майбутня партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні. Водночас вона заявила, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.