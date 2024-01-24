США завдали ударів по позиціях проіранських бойовиків в Іраку

Сили США завдали ударів по трьох об’єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.

Про це йдеться в заяві очільника Пентагону Ллойда Остіна, повідомляє "Європейська правда".

Остін назвав ці удари прямою відповіддю на серію ескалаційних нападів на американський і коаліційний контингент в Іраку і Сирії з боку спонсорованих Іраном бойовиків.

Наказ про завдання ударів американським військовим віддав президент США Джо Байден.

"Я вдячний як за майстерність і професіоналізм, з якими наші військовослужбовці спланували і провели ці удари, так і за постійні зусилля наших військ на місцях, які вони докладають разом з регіональними партнерами для подальшого знищення ІДІЛ", – йдеться у заяві глави Пентагону.

Він додав, що США готові й надалі вживати необхідних заходів для захисту власних інтересів у регіоні.

Минулими вихідними внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

У США заявили, що авіабазу масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.