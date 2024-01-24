США нанесли удары по позициям проиранских боевиков в Ираке

Силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками.

Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, сообщает "Европейская правда".

Остин назвал эти удары прямым ответом на серию эскалационных нападений на американский и коалиционный контингент в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном боевиков.

Приказ о нанесении ударов американским военным отдал президент США Джо Байден.

"Я благодарен как за мастерство и профессионализм, с которыми наши военнослужащие спланировали и провели эти удары, так и за постоянные усилия наших войск на местах, которые они прилагают вместе с региональными партнерами для дальнейшего уничтожения ИГИЛ", – говорится в заявлении главы Пентагона.

Он добавил, что США готовы и в дальнейшем принимать необходимые меры для защиты собственных интересов в регионе.

На прошлых выходных в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.

В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.