Трамп о своем кандидате в вице-президенты: Люди не будут сильно удивлены

Бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас борется за президентскую номинацию от Республиканской партии, намекнул, что у него уже есть кандидат на должность вице-президента.

Заявление Трампа приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

По его словам, люди не будут "так уж удивлены" его выбором партнера в предвыборной гонке.

Отвечая на вопрос, когда он решит, кто может присоединиться к его команде как вице-президент, Трамп ответил, что это "никогда не имело такого сильного влияния... как на выборы, так и на праймериз".

"Я могу решить, а могу и не решить что-то в течение следующих нескольких месяцев. Спешить некуда. Это не будет иметь никакого влияния. Человек, который мне нравится, очень хороший, достаточно стандартный. Я думаю, что люди не будут очень удивлены, но я бы сказал, что, вероятно, есть 25-процентная вероятность того, что это будет именно этот человек", – сказал Трамп.

В начале этого месяца Трамп заявлял, что готов рассмотреть кандидатуру на должность вице-президента любого из тех, кто соревновался с ним за номинацию.

Ранее Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. 15 января он также одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове.

Перед праймериз в Нью-Гэмпшире губернатор Флориды Рон Десантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии. Сейчас единственной соперницей Трампа остается экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Хейли ранее заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.