Прикордонники агентства ЄС продовжать патрулювати кордон Фінляндії з РФ до літа
Фінляндія домовилася з Європейським агентством прикордонної та берегової охорони Frontex про продовження кадрової та технічної підтримки в патрулюванні свого кордону з Росією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.
З кінця листопада у Фінляндії працюють 50 прикордонників та інших співробітників Frontex, які допомагають фінським колегам патрулювати кордон із Росією.
З них близько третини залишаться у Фінляндії принаймні до літа.
За даними Прикордонної служби країни, щонайменше на ранніх етапах персонал буде розподілено між підрозділами прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії, Північної Карелії та Кайнуу.
Прикордонна служба Європейського Союзу Frontex задіяла своїх працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією після рішення фінської влади тимчасово закрити всі пункти пропуску через налив мігрантів.
Кордон Фінляндії та РФ за рішенням фінського уряду залишається закритим до 11 лютого.
Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.