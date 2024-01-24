Пограничники агентства ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с РФ до лета

Финляндия договорилась с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex о продлении кадровой и технической поддержки в патрулировании своей границы с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

С конца ноября в Финляндии работают 50 пограничников и других сотрудников Frontex, которые помогают финским коллегам патрулировать границу с Россией.

Из них около трети останутся в Финляндии по крайней мере до лета.

По данным Пограничной службы страны, по меньшей мере на ранних этапах персонал будет распределен между подразделениями пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии и Кайнуу.

Пограничная служба Европейского Союза Frontex задействовала своих сотрудников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за налива мигрантов.

Граница Финляндии и РФ по решению финского правительства остается закрытой до 11 февраля.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.