Пограничники агентства ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с РФ до лета
Финляндия договорилась с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex о продлении кадровой и технической поддержки в патрулировании своей границы с Россией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.
С конца ноября в Финляндии работают 50 пограничников и других сотрудников Frontex, которые помогают финским коллегам патрулировать границу с Россией.
Из них около трети останутся в Финляндии по крайней мере до лета.
По данным Пограничной службы страны, по меньшей мере на ранних этапах персонал будет распределен между подразделениями пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии, Северной Карелии и Кайнуу.
Пограничная служба Европейского Союза Frontex задействовала своих сотрудников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за налива мигрантов.
Граница Финляндии и РФ по решению финского правительства остается закрытой до 11 февраля.
Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.