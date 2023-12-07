ЄС скерував понад 50 прикордонників до Фінляндії для охорони кордону з Росією

Прикордонна служба Європейського Союзу Frontex розгорнула 55 своїх працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією після рішення фінської влади тимчасово закрити всі пункти пропуску через налив мігрантів.

Про це в коментарі AFP повідомив речник Frontex Пьотр Світальський, пише "Європейська правда".

За словами Світальського, у Фінляндії наразі розгорнули 55 офіцерів Агентства ЄС із захисту кордонів, "більшість із них – офіцери прикордонної служби, які здійснюють спостереження за кордоном".

"Звичайно, ми готові змінити це (параметри розгортання. – Ред.), якщо ситуація зміниться. Ми можемо бути тут довше або коротше, залежно від необхідності. Ми знаємо, що міграційний тиск є одним з інструментів, які використовує Кремль, тому ми можемо очікувати, що це продовжиться", – додав речник.

Фінський прикордонник Вілле Йоскітт сказав AFP, що попри закриття пунктів пропуску до кордону Фінляндії та РФ усе ще прибувають "великі групи мігрантів із третіх країн".

"Хоча, якщо порівнювати з ситуацією, яка була два тижні тому, деякі з них самостійно або за вказівкою влади вже переїхали в інші регіони Росії", – додав Йоскітт, прогнозуючи, що ситуація на кордоні триватиме "довгий час".

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів. Прикордонна служба Фінляндії готується до того, що пункти пропуску будуть відкриті 14 грудня.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.