Макрон відвідає Індію, яка хоче купити у Франції винищувачі та субмарини

Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у святкуванні Дня Республіки Індії в п'ятницю як головний гість на тлі переговорів між країнами щодо багатомільярдних угод про купівлю французьких винищувачів і підводних човнів для Нью-Делі.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Для Парижа цей візит є можливістю зміцнити стратегічне партнерство, яке він встановив з Нью-Делі протягом останніх десятиліть, але нових контрактів в оборонному секторі не очікуються, повідомили журналістам напередодні візиту радники президента Франції.

Напередодні візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді на святкування Дня взяття Бастилії в липні 2023 року, індійський уряд дав попередню згоду на купівлю 26 французьких винищувачів Rafale та спільне виробництво трьох підводних човнів класу Scorpene на суму близько 800 мільярдів рупій (9,62 мільярда доларів).

Але ці угоди ще мають бути остаточно укладені. Франція також прагне посилити співпрацю між країнами в космічній та ядерній галузях.

Індія покладається на французькі винищувачі вже чотири десятиліття. Задовго до купівлі Rafale, в 1980-х роках Нью-Делі придбав у Парижа винищувачі Mirage, які досі складають його дві ескадрильї ВПС.

Раніше Індія сподівалася, що головними гостями церемонії стануть президент США Джо Байден, а також прем'єри Австралії Ентоні Альбанізі та Японії Фуміо Кісіда.

Ці три країни разом з Індією входять до групи країн "Великої четвірки", і Нью-Делі планував провести її саміт цього тижня. Ці плани зірвалися через відсутність Байдена.

Раніше Макрон підтримав випуск спільних європейських боргових зобов'язань для оплати пріоритетів, включаючи оборону й технології.

Перед цим повідомляли, що Франція з січня почне щомісяця передавати Україні десятки авіабомб, які адаптували до літаків радянських моделей, та на тисячу більше артилерійських снарядів.

До того Макрон анонсував постачання 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP.