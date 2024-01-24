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Макрон посетит Индию, которая хочет купить у Франции истребители и субмарины

Среда, 24 января 2024, 19:49

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в праздновании Дня Республики Индии в пятницу как главный гость на фоне переговоров между странами по многомиллиардным сделкам о покупке французских истребителей и подводных лодок для Нью-Дели.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Для Парижа этот визит является возможностью укрепить стратегическое партнерство, которое он установил с Нью-Дели в течение последних десятилетий, но новых контрактов в оборонном секторе не ожидается, сообщили журналистам накануне визита советники президента Франции.

Накануне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на празднование Дня взятия Бастилии в июле 2023 года, индийское правительство дало предварительное согласие на покупку 26 французских истребителей Rafale и совместное производство трех подводных лодок класса Scorpene на сумму около 800 миллиардов рупий (9,62 миллиарда долларов).

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Но эти соглашения еще должны быть окончательно заключены. Франция также стремится усилить сотрудничество между странами в космической и ядерной областях.

Индия полагается на французские истребители уже четыре десятилетия. Задолго до покупки Rafale, в 1980-х годах Нью-Дели приобрел у Парижа истребители Mirage, которые до сих пор составляют его две эскадрильи ВВС.

Ранее Индия надеялась, что главными гостями церемонии станут президент США Джо Байден, а также премьеры Австралии Энтони Альбанизи и Японии Фумио Кисида.

Эти три страны вместе с Индией входят в группу стран "Большой четверки", и Нью-Дели планировал провести ее саммит на этой неделе. Эти планы сорвались из-за отсутствия Байдена.

Ранее Макрон поддержал выпуск совместных европейских долговых обязательств для оплаты приоритетов, включая оборону и технологии.

Перед этим сообщалось, что Франция с января начнет ежемесячно передавать Украине десятки авиабомб, которые адаптировали к самолетам советских моделей, и на тысячу больше артиллерийских снарядов.

До того Макрон анонсировал поставки 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP.

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Макрон Франция