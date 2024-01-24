Макрон посетит Индию, которая хочет купить у Франции истребители и субмарины

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в праздновании Дня Республики Индии в пятницу как главный гость на фоне переговоров между странами по многомиллиардным сделкам о покупке французских истребителей и подводных лодок для Нью-Дели.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Для Парижа этот визит является возможностью укрепить стратегическое партнерство, которое он установил с Нью-Дели в течение последних десятилетий, но новых контрактов в оборонном секторе не ожидается, сообщили журналистам накануне визита советники президента Франции.

Накануне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на празднование Дня взятия Бастилии в июле 2023 года, индийское правительство дало предварительное согласие на покупку 26 французских истребителей Rafale и совместное производство трех подводных лодок класса Scorpene на сумму около 800 миллиардов рупий (9,62 миллиарда долларов).

Но эти соглашения еще должны быть окончательно заключены. Франция также стремится усилить сотрудничество между странами в космической и ядерной областях.

Индия полагается на французские истребители уже четыре десятилетия. Задолго до покупки Rafale, в 1980-х годах Нью-Дели приобрел у Парижа истребители Mirage, которые до сих пор составляют его две эскадрильи ВВС.

Ранее Индия надеялась, что главными гостями церемонии станут президент США Джо Байден, а также премьеры Австралии Энтони Альбанизи и Японии Фумио Кисида.

Эти три страны вместе с Индией входят в группу стран "Большой четверки", и Нью-Дели планировал провести ее саммит на этой неделе. Эти планы сорвались из-за отсутствия Байдена.

Ранее Макрон поддержал выпуск совместных европейских долговых обязательств для оплаты приоритетов, включая оборону и технологии.

Перед этим сообщалось, что Франция с января начнет ежемесячно передавать Украине десятки авиабомб, которые адаптировали к самолетам советских моделей, и на тысячу больше артиллерийских снарядов.

До того Макрон анонсировал поставки 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP.