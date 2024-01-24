СМИ: Британия предложила ФРГ решение дилеммы с Taurus для Украины

Великобритания предложила Германии выход из ситуации, связанной с нежеланием Берлина передавать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом стало известно газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, которое ссылается на "дипломатов и чиновников", план заключается в том, что Германия передает свои Taurus в Британию, а она, взамен, передает Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Утверждается, что это предложение Лондон передал Берлину несколько недель назад, но о дальнейших решениях в этом направлении не сообщалось.

У канцлера Германии комментировать сообщение отказались.

Вопрос получения ракет Taurus с дальностью до 500 километров активно поднимается с лета прошлого года. СМИ сообщали, что Берлин не желает идти на такой шаг, опасаясь эскалации из-за ударов своим ракетами по территории РФ и инфраструктуре Крымского моста.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.

В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.