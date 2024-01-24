Кулеба: Ракети Taurus потрібні Україні не для атак на Москву

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба все ще сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання далекобійних ракет Taurus.

Про це український міністр заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, переговори з німецьким урядом тривають.

"Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту", – сказав він.

Водночас Кулеба повторив, що Україна не використовуватиме ці далекобійні ракети для атак на російську територію.

"Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України", – підкреслив глава українського МЗС.

Раніше заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що отримання Україною далекобійних німецьких ракет Taurus не спричинить радикальної зміни ситуації на полі бою, але дуже розширить можливості українських військових.

У німецькому уряді на початку року натякали, що ще не готові надати Україні цю зброю.