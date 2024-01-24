Ердоган: Туреччина та Іран хочуть уникнути ескалації на Близькому Сході

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він і його іранський колега Ебрагім Раїсі на зустрічі в середу погодилися з необхідністю уникати кроків, які можуть ще більше посилити напруженість на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на пресконференції після зустрічі з Раїсі в Анкарі, Ердоган заявив, що обидва лідери обговорили припинення "нелюдських" нападів Ізраїлю на Газу та необхідність вжити заходів для встановлення справедливого й тривалого миру в регіоні.

"Ми погодилися з важливістю утримання від кроків, які ще більше загрожуватимуть безпеці та стабільності нашого регіону", – сказав він, додавши, що два сусіди також домовилися продовжувати співпрацю проти транскордонних загроз з боку бойовиків.

Ознакою розширення конфлікту в Газі стало те, що цього місяця США та Велика Британія завдали ударів по підтримуваних Іраном об'єктах бойовиків-хуситів в Ємені у відповідь на напади на комерційні суди в Червоному морі. Ердоган назвав ці удари непропорційним застосуванням сили.

Анкара, яка підтримує вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав, різко критикує Ізраїль за його операцію в Газі та закликає до негайного припинення вогню й підтримує юридичні кроки, спрямовані на те, щоб той був притягнутий до відповідальності за "геноцид".

На відміну від своїх західних союзників та деяких арабських країн, член НАТО Туреччина не вважає терористичним угрупованням бойовиків ХАМАС, чий напад на Ізраїль 7 жовтня призвів до військової кампанії у відповідь в Газі.

Втім, попри свою різку риторику, Анкара підтримує комерційні зв'язки з Ізраїлем, що викликає критику всередині країни, так і в Ірані.

Водночас Іран очолює коаліцію, яка включає ХАМАС та озброєні шиїтські угруповання по всьому регіону, які воюють проти Ізраїлю та його західних союзників.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушає з візитом на Близький Схід, щоб вимагати негайної гуманітарної паузи в бойових діях в Газі.

Перед цим ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Водночас за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені