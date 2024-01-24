Эрдоган: Турция и Иран хотят избежать эскалации на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его иранский коллега Ибрахим Раиси на встрече в среду согласились с необходимостью избегать шагов, которые могут еще больше усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Выступая на пресс-конференции после встречи с Раиси в Анкаре, Эрдоган заявил, что оба лидера обсудили прекращение "бесчеловечных" нападений Израиля на Газу и необходимость принять меры для установления справедливого и прочного мира в регионе.

"Мы согласились с важностью воздержания от шагов, которые еще больше будут угрожать безопасности и стабильности нашего региона", – сказал он, добавив, что два соседа также договорились продолжать сотрудничество против трансграничных угроз со стороны боевиков.

Признаком расширения конфликта в Газе стало то, что в этом месяце США и Великобритания нанесли удары по поддерживаемым Ираном объектам боевиков-хуситов в Йемене в ответ на нападения на коммерческие суда в Красном море. Эрдоган назвал эти удары непропорциональным применением силы.

Анкара, которая поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, резко критикует Израиль за его операцию в Газе и призывает к немедленному прекращению огня и поддерживает юридические шаги, направленные на то, чтобы тот был привлечен к ответственности за "геноцид".

В отличие от своих западных союзников и некоторых арабских стран, член НАТО Турция не считает террористической группировкой боевиков ХАМАС, чье нападение на Израиль 7 октября привело к военной ответной кампании в Газе.

Впрочем, несмотря на свою резкую риторику, Анкара поддерживает коммерческие связи с Израилем, что вызывает критику как внутри страны, так и в Иране.

В то же время Иран возглавляет коалицию, которая включает ХАМАС и вооруженные шиитские группировки по всему региону, которые воюют против Израиля и его западных союзников.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправляется с визитом на Ближний Восток, чтобы потребовать немедленной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе.

Перед этим СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.

В то же время, по информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене