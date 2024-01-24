Зеленський у розмові з Шольцом подякував за оборонну допомогу в 8 млрд євро на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський повів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише "Європейська правда", про це український лідер повідомив у Telegram.

"Дякую за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41", – зазначив Зеленський.

За його словами, сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки.

Президент вказав, що вони приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, де він відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки Києва.

"Також обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу", – вказав Зеленський.

Крім того, повідомив український лідер, вони окремо обговорили питання підготовки угоди між Києвом і Берліном про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що Німеччина планує в цьому році надати Україні військових товарів на понад 7 млрд євро.

Також ЗМІ стало відомо, що Шольц хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.