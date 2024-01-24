Пропаганда Орбана почала атаку проти прем’єра Швеції, який не хоче до нього приїжджати

Кілька угорських провладних ЗМІ 24 січня опублікували схожі матеріали про прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, якого напередодні запросив Віктор Орбан для переговорів щодо членства в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У газеті Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем угорського прем’єра, вийшла розлога публікація "Прем’єр-міністр Швеції влаштовує вечірки за кошти платників податків під час кризи". Аналогічний текст в провладному таблоїді Origo в заголовку прямо стверджує, що святкування – це причина, з якої Крістерссон не їде в Угорщину. "ЄвроПравда" знайшла матеріали про Крістерссона і в інших подібних ЗМІ.

Стаття в Magyar Nemzet переказує матеріали шведських ЗМІ – передусім таблоїда Aftonbladet, а точніше – публікації його колумністки – про те, як Крістерссон вирішив двічі відсвяткувати день народження (29 грудня йому виповнилось 60 років).

Минулого тижня він влаштував приватну рецепцію на 60 гостей у палаці Саґера – офіційній резиденції прем’єра Швеції у Стокгольмі. За неї, судячи з повідомлень місцевих ЗМІ, платив сам Крістерссон.

На середу, 24 січня, запланував масштабніший захід, куди запросили понад 360 людей, в іншій державній будівлі Росенбад у шведській столиці. Її вартість – яку оплачуватимуть з бюджету – в канцелярії прем’єра не оголосили, але уточнили, що вона буде на рівні святкування попереднього прем’єра Стефана Левена, а саме 80 тисяч шведських крон (7040 євро).

А в грудні, коли у прем’єра Швеції саме був день народження, він перебував у десятиденній відпустці в Південній Америці, яку влаштувала його дружина.

Magyar Nemzet наголошує, що Крістерссон влаштовує святкування в період, коли економіка Швеції "перебуває в найгіршому з кризи 1990-х років стані", країну накрила епідемія вуличного насильства, та й шведи песимістично оцінюють перспективи на 2024 рік.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.

Це сталось на тлі ратифікації парламентом Туреччини вступу Швеції в НАТО попри те, що якраз Угорщина обіцяла бути "не останньою" в цьому процесі.