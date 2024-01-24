Пропаганда Орбана начала атаку против премьера Швеции, не желающего к нему приезжать

Несколько венгерских провластных СМИ 24 января опубликовали схожие материалы о премьер-министре Швеции Ульфе Кристерссоне, которого накануне пригласил Виктор Орбан для переговоров по членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В газете Magyar Nemzet, которая входит в неформальную медиаимперию под контролем венгерского премьера, вышла обширная публикация "Премьер-министр Швеции устраивает вечеринки за средства налогоплательщиков во время кризиса". Аналогичный текст в провластном таблоиде Origo в заглавии прямо утверждает, что празднование – это причина, по которой Кристерссон не уезжает в Венгрию. "ЕвроПравда" нашла материалы о Кристерссоне и в других подобных СМИ.

Статья в Magyar Nemzet передает материалы шведских СМИ – прежде всего таблоида Aftonbladet, а точнее – публикации его колумнистки – о том, как Кристерссон решил дважды отпраздновать день рождения (29 декабря ему исполнилось 60 лет).

На прошлой неделе он устроил приватную рецепцию на 60 гостей во дворце Сагера – официальной резиденции премьера Швеции в Стокгольме. За нее, судя по сообщениям местных СМИ, платил сам Кристерссон.

На среду, 24 января, запланировало более масштабное мероприятие, куда пригласили более 360 человек, в другом государственном здании Росенбад в шведской столице. Ее стоимость – которую будут оплачивать из бюджета – в канцелярии премьера не объявили, но уточнили, что она будет на уровне празднования предыдущего премьера Стефана Левена, а именно 80 тысяч шведских крон (7040 евро).

А в декабре, когда у премьера Швеции как раз был день рождения, он находился в десятидневном отпуске в Южной Америке, который устроила его жена.

Magyar Nemzet отмечает, что Кристерссон устраивает празднование в период, когда экономика Швеции "находится в самом худшем из кризиса 1990-х годов состоянии", страну накрыла эпидемия уличного насилия, да и шведы пессимистично оценивают перспективы на 2024 год.

Напомним, что накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу в Будапешт обсудить заявку о вступлении Швеции в НАТО. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, комментируя приглашение Орбана, сказал, что для таких переговоров пока нет причин.

Это произошло на фоне ратификации парламентом Турции вступления Швеции в НАТО, несмотря на то, что как раз Венгрия обещала быть "не последней" в этом процессе.