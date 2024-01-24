Орбан запевнив генсека НАТО, що хоче ратифікації вступу Швеції "за першої можливості"

Прем'єр Угорщини, яка залишається фактично єдиною перепоною для вступу Швеції у НАТО, запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості".

Про це йшлося у телефонній розмові Орбана та Столтенберга у середу, про яку вони розповіли у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Орбан запевнив, що у розмові підтвердив підтримку угорським урядом членства Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", – написав угорський прем’єр.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024

Столтенберг назвав розмову з Орбаном "доброю" і привітав "чітку підтримку прем'єр-міністра і його уряду щодо членства Швеції в НАТО".

"Я з нетерпінням очікую на ратифікацію, щойно парламент (Угорщини. – Ред.) знову збереться", – зазначив гесек Альянсу.

Good call with @PM_ViktorOrban of #Hungary. I welcome the clear support of the Prime Minister and his government for #Sweden’s #NATO membership. I look forward to the ratification as soon as parliament reconvenes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2024

Нагадаємо, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції свій підпис під рішенням ще має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган.

Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.