Орбан запевнив генсека НАТО, що хоче ратифікації вступу Швеції "за першої можливості"

Прем'єр Угорщини, яка залишається фактично єдиною перепоною для вступу Швеції у НАТО, запевнив генсека Єнса Столтенберга, що підтримує членство країни в Альянсі і закликає парламент завершити ратифікацію "за першої ж можливості".

Про це йшлося у телефонній розмові Орбана та Столтенберга у середу, про яку вони розповіли у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Орбан запевнив, що у розмові підтвердив підтримку угорським урядом членства Швеції в НАТО.

"Я також підкреслив, що ми продовжимо закликати Національні збори Угорщини проголосувати за вступ Швеції і завершити ратифікацію за першої ж можливості", – написав угорський прем’єр.

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…