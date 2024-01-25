У Франції тривають масштабні протести фермерів з блокуваннями доріг

У Франції по всій території країни продовжуються протести фермерів на тлі перемовин з урядом про подальшу політику в питаннях, що стосуються бізнесу аграріїв.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Акції, що почалися ще з вечора понеділка під координацією найбільшої спілки аграріїв FNSEA, не зменшилися у масштабах.

Протести і блокування трас заплановані у близько 60 місцях по всій території країни. Деякі фермери планують їхати зі своєю технікою до Парижа.

На автотрасі A20 стався новий інцидент з наїздом машини на барикаду з солом’яних блоків, споруджену протестувальниками. На відміну від попереднього такого інциденту, де загинули жінка і її донька, цього разу ніхто серйозно не постраждав.

В районі південного міста Монтелімар на трасі А7 протестувальники зупинили кілька вантажівок, нібито з імпортними продуктами, та фактично конфіскували вантаж. За даними журналістів, кілька тонн іспанських фруктів просто викинули.

Представниця регіонального осередку FDSEA згодом у коментарі заявила, нібито велику частку продукції віддали благодійній організації, яка допомагає найбіднішим людям.

"Фермери гніваються, тому що не потрібно імпортувати продукти, які виробляються і у нас… Ми більше не можемо заробляти своєю професією", – заявила вона.

Тим часом у столиці почалася зустріч за участі прем’єра Габріеля Атталя, міністра сільського господарства Марка Фесно, міністра довкілля Крістофа Бешю та міністра економіки Бруно Ле Мера. На ній готують рішення, які невдовзі має оголосити Атталь.

Припускають, що це будуть поступки у питаннях оподаткування дизелю, який купують для сільгосптехніки, а також поступки у питаннях норм "зеленого" законодавства, зокрема зобов’язання залишати незайнятими 4% своїх земель задля збереження біорізноманіття.

За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.