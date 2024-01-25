Во Франции продолжаются масштабные протесты фермеров с блокированием дорог

Во Франции по всей территории страны продолжаются протесты фермеров на фоне переговоров с правительством о дальнейшей политике в вопросах, касающихся бизнеса аграриев.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Акции, начавшиеся еще с вечера понедельника под координацией крупнейшего союза аграриев FNSEA, не уменьшились в масштабах.

Протесты и блокирование трасс запланированы в около 60 местах по всей территории страны. Некоторые фермеры планируют ехать со своей техникой в Париж.

На автотрассе A20 произошел новый инцидент с наездом машины на баррикаду из соломенных блоков, сооруженную протестующими. В отличие от предыдущего такого инцидента, где погибли женщина и ее дочь, в этот раз никто серьезно не пострадал.

В районе южного города Монтелимар на трассе А7 протестующие остановили несколько грузовиков, якобы с импортными продуктами, и фактически конфисковали груз. По данным журналистов, несколько тонн испанских фруктов просто выбросили.

Представительница региональной ячейки FDSEA впоследствии в комментарии заявила, якобы большую часть продукции отдали благотворительной организации, которая помогает бедным людям.

"Фермеры разгневаны, потому что не нужно импортировать продукты, которые производятся и у нас... Мы больше не можем зарабатывать своей профессией", – заявила она.

Тем временем в столице началась встреча с участием премьера Габриэля Атталя, министра сельского хозяйства Марка Фесно, министра окружающей среды Кристофа Бешю и министра экономики Бруно Ле Мэра. На ней готовят решения, которые вскоре должен объявить Атталь.

Предполагают, что это будут уступки в вопросах налогообложения дизеля, который покупают для сельхозтехники, а также уступки в вопросах норм "зеленого" законодательства, в частности обязательства оставлять незанятыми 4% своих земель для сохранения биоразнообразия.

По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.