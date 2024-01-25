У керівній партії Грузії хочуть, щоб у наступному парламенті не було опозиції

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" сподіваються на майбутніх парламентських виборах отримати конституційну більшість, а також на відсутність опозиції у парламенті.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Грузия Online".

"Я очікую, що опозиція знову увійде в такий самий абсурд, не пройде до парламенту, не візьме мандати, шансів на успіх немає", – сказав Кобахідзе.

Він також пророкує перемогу "Грузинської мрії" на парламентських виборах.

"Фактично нинішня конфігурація така, що ми можемо отримати конституційну більшість у парламенті. Проводилося дослідження після того, як ми отримали статус кандидата, і за останніми даними в нас було 59%", – наводить слова Кобахідзе Sova.

Він також знову заговорив про повернення засновника партії Бідзіни Іванішвілі в політику, заявивши, що це "означає лише подальше посилення і зміцнення "Грузинської мрії".

Парламентські вибори в Грузії очікуються 26 жовтня 2024 року.

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