Засновник керівної партії Грузії Іванішвілі заявив, що повертається в політику

Колишній прем’єр Грузії, засновник керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі, якого вважають найбагатшою людиною Грузії, заявив, що повертається у політику і буде "почесним головою" партії.

Як повідомляє SOVA, пише "Європейська правда", про це він оголосив на з’їзді "Грузинської мрії".

Іванішвілі нагадав, що три роки тому дистанціювався від активних політичних процесів в країні.

"З власної ініціативи я повертаюся у політичне життя як почесний голова партії", – оголосив він.

Він додав, що й протягом цього періоду періодично спілкувався з кількома особами з керівництва партії, щоб "підтримувати здорову ситуацію у колективі".

Видання "Ехо Кавказу" повідомляє, що на з’їзді 30 грудня "Грузинська мрія" оновлює політраду. У статуті партії планують скоротити кількість її членів з 20 до 15 + голова.

Оновлений склад політради очолюватимуть чинний прем’єр Іраклій Гарібашвілі, екс-футболіст Каха Каладзе та чинний спікер Шалва Папуашвілі.

На з’їзді також обговорюють підготовку до парламентських виборів 2024 року.

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести санкції проти Іванішвілі. У резолюції його назвали "олігархом", який пов'язаний із Кремлем і чинить негативний вплив на розвиток демократії в Грузії.

Восени 2022 року Україна запровадила санкції проти членів родини Бідзіни Іванішвілі, та нещодавно оголосила спонсором війни компанію, пов’язану з Іванішвілі.